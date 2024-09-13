Новый отбор на должности судей судов первой инстанции продлится 4 года – ВККС

Конкурсы на должности судей становятся все более продолжительными, но по-другому не получается – не исключено, что отбор на должности судей будет завершать уже другой состав ВККС.

В Высшей квалификационной комиссии судей 13 сентября 2024 года сообщили, что новый отбор на должности судей судов первой инстанции, который предварительно планируется объявить в декабре 2024 года, станет рекордным в плане сроков его проведения.

Как сообщил председатель ВККС Андрей Пасечник во время совещания с председателями апелляционных судов, которое состоялось в здании Верховного Суда, учитывая количество конкурсных процедур, которые ВККС уже проводит или должна начать в ближайшей перспективе, новый отбор на должности судей местных судов будет продолжаться от 3,5 до 4 лет.

Дело в том, что, кроме уже объявленных конкурсов на должности судей апелляционных судов и судей Высшего антикоррупционного суда, в перспективе ВККС должна заняться конкурсом на должности судей Высшего административного суда, который будет рассматривать споры с органами центральной власти и на создании которого настаивают международные партнеры Украины.

Кроме того, необходимо, наконец, провести конкурс или отбор на должности судей Киевского городского окружного административного суда (КМОАС), который должен рассматривать дела, которые ранее рассматривал ликвидированный еще в 2022 году Окружной административный суд города Киева.

Так же, как отметил Андрей Пасечник, сама процедура отбора судей на должности судей местных судов крайне усложнена и предусматривает множество процедур. К тому же предполагается, что в новом отборе примут участие несколько тысяч кандидатов на должности судей.

Таким образом, если расчеты председателя ВККС верны, то завершать процедуру отбора судей на должности судей местных судов придется уже другому составу Комиссии, ведь полномочия действующего состава ВККС заканчиваются в 2027 году.

Напомним, что до этого наиболее продолжительным в истории судебной власти Украины стал отбор на должности судей местных судов 2017 года, который длился 7 лет.

Впрочем, проблема с указанным отбором, прежде всего, возникла из-за того, что в ноябре 2019 года были прекращены полномочия членов ВККС. Новый состав ВККС был сформирован только в июне 2023 года.

Процедуры отбора 2017 были завершены новым составом ВККС только в мае 2024 года, при этом рассмотрение рекомендаций Комиссии для назначения судей Высший совет правосудия осуществляет до сих пор.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, который ВККС объявила в сентябре 2023 года, продлится до конца 2025 года.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.