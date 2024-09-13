Новий добір на посади суддів судів першої інстанції буде тривати 4 роки – ВККС

Конкурси на посади суддів стають дедалі тривалішими, але по-іншому не виходить – не виключено, що добір на посади суддів завершуватиме інший склад ВККС.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 13 вересня 2024 року повідомили, що новий добір на посади суддів судів першої інстанції, який попередньо планується оголосити у грудні 2024 року, стане рекордним у плані строків його проведення.

Як повідомив голова ВККС Андрій Пасічник під час наради з головами апеляційних судів, яка відбулася у будівлі Верховного Суду, враховуючи кількість конкурсних процедур, які ВККС вже проводить або має розпочати у найближчій перспективі, новий добір на посади суддів місцевих судів триватиме від 3,5 до 4 років.

Справа в тому, що окрім вже оголошених конкурсів на посади суддів апеляційних судів та суддів Вищого антикорупційного суду, у перспективі ВККС має зайнятися конкурсом на посади суддів Вищого адміністративного суду, який буде розглядати спори з органами центральної влади та на створенні якого наполягають міжнародні партнери України.

Крім того, необхідно нарешті провести конкурс або добір на посади суддів Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС), який має розглядати справи, які раніше розглядав ліквідований ще у 2022 році Окружний адміністративний суд міста Києва.

Також, як зазначив Андрій Пасічник, сама процедура добору суддів на посади суддів місцевих судів вкрай ускладнена і передбачає чималу кількість процедур. До того ж, передбачається, що у новому доборі візьмуть участь кілька тисяч кандидатів на посади суддів.

Таким чином, якщо розрахунки голови ВККС є вірними, то завершувати процедуру добору суддів на посади суддів місцевих судів, доведеться вже іншому складу Комісії, адже повноваження діючого складу ВККС завершуються у 2027 році.

Нагадаємо, що до цього найбільш тривалим в історії судової влади України став добір на посади суддів місцевих судів 2017 року, який загалом тривав 7 років.

Втім, проблема із зазначеним добором перш за все виникла через те, що у листопаді 2019 року були припинені повноваження членів ВККС. Новий склад ВККС було сформовано лише у червні 2023 року.

Відтак, процедури добору 2017 року були завершені іншим складом ВККС лише у травні 2024 року, при цьому розгляд рекомендацій Комісії для призначення суддів Вища рада правосуддя здійснює досі.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, який ВККС оголосила у вересні 2023 року, триватиме до кінця 2025 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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