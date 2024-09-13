Усі пункти плану перемоги України залежать від рішення Байдена, а не путіна — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що план, про який розповість президенту Джо Байдену зміцнить Україну, ЗСУ і громадян.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі пункти плану перемоги України, який він представить американському президенту Джо Байдену та кандидатам у президенти США, залежать від рішення Байдена, а не російського диктатора володимира путіна. Про це Глава держави сказав в інтервʼю американському журналісту Фаріду Закарії на Ялтинській Європейській стратегії (YES).

«Я не впевнений, що можу поділитися з вами всіма деталями... Але, звичайно, це стратегічний план… Тому цей план, про який я розповім президенту Байдену (...) зміцнить Україну, наших солдатів і громадян. Це дуже важливі речі. У ньому не так багато пунктів… І всі ці пункти залежать від рішення Байдена. Не путіна», - сказав Зеленський

Український лідер зазначив, що має намір представити план перемоги України президенту США Джо Байдену у вересні.

Зеленський вважає, що план може допомогти, однак не дає 100% гарантії. Ще він заявив, що планує розкрити план кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Раніше Зеленський обговорив питання далекобійних ударів по рф з ексдержсекретарем США Помпео.

Крім того, Володимир Зеленський та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

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