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У Києві судитимуть посадовця та його спільників з ТЦК, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації

19:44, 13 вересня 2024
Зловмисники виготовляли фіктивні документи.
У Києві судитимуть посадовця та його спільників з ТЦК, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження та направило до суду обвинувальний акт щодо посадовця одного з підрозділів Збройних Сил України та його спільників, які організовували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомив офіційний сайт ДБР

Посадовець також з початку широкомасштабної агресії рф обіймав керівну посаду у Київській міській військовій адміністрації. Він у змові з начальником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів міста Києва та т.в.о. голови військово-лікарської комісії цього ж району оформляв фіктивні документи про непридатність до військової служби охочим уникнути мобілізації.

«Послуга коштувала 10 тис. доларів США з особи.

Досудовим розслідуванням задокументовано отримання спільниками 30 тис. доларів США від трьох осіб, а також виготовлення фіктивних документів на інших військовозобов’язаних, - заявили у ДБР.

Фігуранти кримінального провадження підозрюються у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, та у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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