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Кабмин сделал шаг для повышения эффективности управления государственным внутренним долгом

19:26, 13 сентября 2024
Постановление принято в целях имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024-2026 годы и позволяет Минфину осуществлять switch-операции.
Кабмин сделал шаг для повышения эффективности управления государственным внутренним долгом
Фото: kmu.gov.ua
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13 сентября Кабмин принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 января 2001 г. № 80» для повышения эффективности управления государственным внутренним долгом. Об этом сообщил официальный сайт Минфина.

Постановление принято с целью имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024-2026 годы и позволяет Минфину осуществлять switch-сделки – активные операции по управлению государственным долгом путем проведения аукционов по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на находящиеся в обращении облигации другого выпуска.

Такое улучшение подходов в проведении аукционов давно обсуждалось с участниками рынка и позволит владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные облигации и облигации с коротким сроком до погашения на новые облигации, размещаемые на регулярных аукционах.

Имплементация указанных изменений позволит Министерству финансов более гибко подходить к управлению ликвидностью путем проактивного обмена облигаций с коротким сроком до погашения на новые облигации, уменьшая таким образом одномоментные платежи с Единого казначейского счета при погашении облигаций.

«В рамках нашей стратегии развития внутреннего рынка государственных облигаций и создания активных инструментов управления государственным долгом мы рады объявить о запуске возможности проведения switch-операций – обмена облигаций ОВГЗ. Это нововведение позволит осуществлять реинвестирование погашений гораздо более эффективно, что, в свою очередь, будет способствовать сглаживанию графика погашений. Теперь украинский внутренний рынок облигаций будет иметь доступ к инструменту, уже давно используемому в аналогичных рынках других стран», – отметил Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных.

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