Сейм Польши отменил противоречивую реформу Конституционного суда, которую критиковал ЕС

Принятые поправки включают в себя новую процедуру избрания судей Конституционного трибунала Польши и другие аспекты.

Фото: hfhr.pl

В пятницу, 13 сентября, Польский Сейм принял поправки к законодательству, призванные отменить введенные предыдущей властью «Права и справедливости» изменения в Конституционный трибунал, раскритикованные Евросоюзом, передает RMF FM.

Как пишет издание, принятые поправки предусматривают, среди прочего, новую процедуру избрания судей Конституционного трибунала: их должны поддержать три пятых польских парламентария, а не абсолютное большинство, что увеличивает вес оппозиции в процессе.

Кандидаты в судьи Конституционного трибунала Польши также не могут в предыдущие четыре года быть депутатами, сенаторами, членами Европарламента, правительства или политической партии.

Другие пункты касаются переходных положений, отменяющих действующие – принятые в правление «Права и справедливости» – законы, касающиеся функционирования Трибунала.

Вместе с принятым в марте постановлением утвержденные законодательные положения составляют пакет комплексной реформы Конституционного трибунала, который внесло действующее правительство Дональда Туска.

Отмечается, что принятые законы еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда, который время от времени конфликтует с нынешним правительством.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о многочисленных нарушениях независимости судей в Польше.

29 февраля 2024 года Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро из разных фондов Евросоюза, которые раньше Польша не могла получить из-за вопросов судебной системы и верховенства права.

А 6 мая Европейская комиссия сообщила, что завершила анализ ситуации с верховенством права в Польше и считает, что больше не существует явного риска серьезного нарушения верховенства права в понимании статьи 7(1) Договора о ЕС.

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