Конституционный Суд Латвии: история создания, полномочия и роль в системе конституционных органов — онлайн-лекция

Во время лекции судья Конституционного Суда Латвийской Республики Янис Нейманис рассказал об этапах развития конституционного контроля в Латвийской Республике, наметил ключевые полномочия этого органа и его значение в системе конституционной юстиции.

12 сентября в рамках проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, а также совместного проекта Совета Европы и Конституционного Суда Украины «Поддержка развития конституционной юстиции в Украине» состоялось просветительское мероприятие по теме «Конституционный Суд Латвийской Республики: история создания, полномочия и роль в системе конституционных органов». Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Олег Первомайский, Александр Петришин, Галина Юровская, работники Суда, а также адвокаты, судьи Украины, представители Национальной школы судей Украины, научных и высших учебных заведений.

Во время лекции судья Конституционного Суда Латвийской Республики Янис Нейманис рассказал об этапах развития конституционного контроля в Латвийской Республике, наметил ключевые полномочия этого органа и его значение в системе конституционной юстиции. Он подчеркнул, что Конституционный Суд Латвийской Республики играет немаловажную роль в защите конституционных прав и свобод граждан и обеспечении верховенства права в государстве.

Судьи Конституционного Суда Украины выразили искреннюю признательность за содержательное выступление, а также за возможность обмена опытом. По словам судей, обмен мнениями с латвийскими коллегами позволяет не только детально ознакомиться с особенностями функционирования органа конституционного контроля Латвийской Республики, но и глубже осознать те вызовы, с которыми сталкиваются органы конституционного контроля в Европе в целом. Это в частности вопросы обеспечения верховенства права, защиты конституционных прав и свобод граждан, а также утверждение правового государства в условиях современных глобальных вызовов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.