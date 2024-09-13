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Співробітники Boeing оголосили в США перший за 16 років масовий страйк

20:05, 13 вересня 2024
Компанія та профспілка вже заявили про готовність відновити переговори щодо повішення заробітної плати співробітникам.
Співробітники Boeing оголосили в США перший за 16 років масовий страйк
Фото: nyt.com
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У США сотні працівників компанії Boeing розпочали страйк на заводі поблизу Сіетлу, де виробляють 737 Max, флагманський літак американського авіавиробника, пише ORF News.

Як зазначає видання, цей страй є першим у Boeing з 2008 року.

Голова профспілки IAM Джон Холден заявив, що працівники відхилили пропозицію щодо підвищення заробітної плати 94,6% голосів. Групи співробітників компанії із Сіетлу та Портленду вирішили зупинити виробництво, вважаючи недостатнім підвищення зарплати на 25% протягом наступних чотирьох років.

За даними Reuters, і компанія, і профспілка заявили про свою готовність невдовзі відновити переговори.

«Йдеться про боротьбу за наше майбутнє», - сказав Джон Холден, який очолював переговори найбільшої профспілки Boeing, перед тим як оголосити результати голосування.

Профспілка повернеться за стіл переговорів так швидко, як тільки зможе, сказав Холден журналістам, не сказавши, як довго, на його думку, триватиме страйк чи коли поновляться переговори.

У свою чергу, у компанії Boeing заявили, що готові повернутися за стіл переговорів, що є ознакою того, що вона може пом'якшити умови угоди.

«Ми отримали ясний сигнал про те, що попередня угода, досягнута нами з керівництвом IAM, є неприйнятною для членів профспілки. Ми, як і раніше, прагнемо відновлення відносин з нашими співробітниками та профспілкою», — заявили в компанії.

Видання додає, що новий генеральний директор Келлі Ортберг був призначений лише кілька тижнів тому, щоб відновити довіру до авіавиробника, і запропонував угоду, що включає підвищення заробітної плати на 25% протягом чотирьох років, що набагато нижче 40%, які вимагають робітники.

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