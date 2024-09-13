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Сотрудники Boeing объявили в США первую за 16 лет массовую забастовку

20:05, 13 сентября 2024
Компания и профсоюз уже заявили о готовности возобновить переговоры по повешению заработной платы сотрудникам.
Сотрудники Boeing объявили в США первую за 16 лет массовую забастовку
Фото: nyt.com
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В США сотни работников компании Boeing начали забастовку на заводе вблизи Сиэтла, где производят 737 Max, флагманский самолет американского авиапроизводителя, пишет ORF News.

Как отмечает издание, этот страйя является первым в Boeing с 2008 года.

Председатель профсоюза IAM Джон Холден заявил, что работники отклонили предложение о повышении заработной платы 94,6% голосов. Группы сотрудников компании из Сиэтла и Портленда решили остановить производство, считая недостаточным повышение зарплаты на 25% в течение следующих четырех лет.

По данным Reuters, и компания, и профсоюз заявили о своей готовности вскоре возобновить переговоры.

 «Речь идет о борьбе за наше будущее», — сказал Джон Холден, возглавлявший переговоры крупнейшего профсоюза Boeing, перед тем как объявить результаты голосования.

Профсоюз вернется за стол переговоров так быстро, как только сможет, сказал Холден журналистам, не сказав, как долго, по его мнению, продлится забастовка или когда возобновятся переговоры.

В свою очередь в компании Boeing заявила, что готовы вернуться за стол переговоров, что является признаком того, что она может смягчить условия сделки.

«Мы получили ясный сигнал о том, что предварительное соглашение, достигнутое нами с руководством IAM, неприемлемо для членов профсоюза. Мы по-прежнему стремимся к восстановлению отношений с нашими сотрудниками и профсоюзом», — заявили в компании.

Издание добавляет, что новый генеральный директор Келли Ортберг был назначен всего несколько недель назад, чтобы восстановить доверие к авиапроизводителю, и предложил сделку, включающую повышение заработной платы на 25% в течение четырех лет, что намного ниже требуемых рабочими 40%.

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