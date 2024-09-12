У Києві автомобіль провалився під асфальт, відео

Інцидент стався на вулиці Голосіївській.

У четвер, 12 вересня, у Києві легковий автомобіль провалився під землю. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Голосіївській.

Також у мережі оприлюднили відео інциденту. На ньому видно, що частина авто знаходиться під асфальтом.

Як повідомили у КМДА, відбувся витік на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною. Витік води частково локалізували.

«На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції», - заявили у КМДА.

Рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох в напрямку проспекту Голосіївського.

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