Пропозиція руки та серця онлайн стала трендом тижня – у Дії зняли інструкцію, як одружитися по відеозв’язку

За 3 дні роботи послуги «Шлюб онлайн» у Дії українці зробили 416 133 пропозиції руки та серця.

З моменту запуску послуги «Шлюб онлайн» у Дії, більше 1 200 пар подали заяви про шлюб у сервісі. Більше 416 000 громадян освідчилися в коханні одне одному, а понад 49 тисяч отримали омріяне «Так».

Для того, щоб громадянам було все зрозуміло, у Дії зняли інструкцію, як одружитися по відеозв’язку.

За словами Віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, лише за перші 24 години громадяни забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед.

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