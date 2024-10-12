На ЧАЕС демонтують нестабільні конструкції «Укриття» – фото

На Чорнобильській АЕС стартував проєкт з відновлення безпеки та інфраструктури.

Джерело фото: ДСП «Чорнобильська АЕС

На Чорнобильській атомній електростанції розпочався новий проєкт, спрямований на підтримку та відновлення безпеки об’єкта й інфраструктури станції. Виконання робіт за цим проєктом замовляє ЧАЕС, а виконавцем виступає ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», з яким вже підписано відповідний контракт. Проєкт фінансується грантовими коштами з Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ). Про це повідомляє пресслужба ДСП «Чорнобильська АЕС».

Проєкт передбачає надання консультаційних послуг щодо розробки передпроєктних рішень для об'єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2)». Основна мета — демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» в рамках так званого «раннього демонтажу».

Першим етапом стане вивчення стану конструкцій «Укриття» для визначення, які з них потребують негайного демонтажу, а які можуть бути залишені на певний час. Також будуть розглянуті варіанти укріплення конструкцій, що потребують стабілізації.

Крім того, в рамках проєкту буде проведено коригування критеріїв та вимог до інфраструктури НБК для виконання демонтажних робіт, а також розроблені технічні специфікації на обладнання, інженерні системи та засоби радіаційного контролю.

Реалізація цього проєкту дозволить оцінити обсяги робіт з демонтажу нестабільних конструкцій та розпочати наступний етап — розробку проєкту для Пускового комплексу-2, який передбачає повний демонтаж нестабільних частин «Укриття».

Джерело фото: ДСП «Чорнобильська АЕС

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