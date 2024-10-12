У Києві перевіряють стан покриття доріг на наявність ям та осідань перед зимою

У столиці проводять осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, інспектори відділу безпеки дорожнього руху проводять осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі столиці. Так, вони обстежують стан експлуатаційного утримання вулиць і доріг в місті Києві, щоб перевірити їхню готовність до зимового періоду.

Як пояснюють у поліції, інспектори відділу безпеки дорожнього руху звертають особливу увагу на:

стан покриття проїзної частини (наявність деформації у вигляді ямковості, осідань, колійності), узбіч, тротуарів;

наявність та стан дорожньої розмітки;

забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху;

стан функціонування зовнішнього освітлення;

стан утримання смуг відведення та придорожніх територій.

Також інспектори перевіряють аварійно-небезпечні ділянки доріг, місця концентрації ДТП, функціонування ліній зовнішнього освітлення та готовність підрядних організацій до утримання доріг у зимовий період.

Перевірка триватиме до 1-го листопада.

Як зазначають у поліції, за результатами огляду визначать обсяги необхідних робіт для ліквідації виявлених недоліків у експлуатаційному утриманні вулично-дорожньої мережі, а балансоутримувачі отримають відповідні вимоги для їхнього усунення.

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