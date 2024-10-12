В Киеве проверяют состояние покрытия дорог на наличие ям и оседаний перед зимой

В столице проводят осенний комиссионный смотр улично-дорожной сети.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, инспекторы отдела безопасности дорожного движения проводят осенний комиссионный смотр улично-дорожной сети столицы. Так, они обследуют состояние эксплуатационного содержания улиц и дорог в городе Киеве, чтобы проверить их готовность к зимнему периоду.

Как поясняют в полиции, инспекторы отдела безопасности дорожного движения обращают особое внимание на:

состояние покрытия проезжей части (наличие деформации в виде ямочности, оседаний, путей), обочин, тротуаров;

наличие и состояние дорожной разметки;

обеспечение видимости, технических средств организации дорожного движения;

состояние функционирования наружного освещения;

состояние удержания полос отвода и придорожных территорий.

Также инспекторы проверяют аварийно опасные участки дорог, места концентрации ДТП, функционирование линий наружного освещения и готовность подрядных организаций к содержанию дорог в зимний период.

Проверка продлится до 1 ноября.

Как отмечают в полиции, по результатам осмотра определят объемы необходимых работ по ликвидации выявленных недостатков в эксплуатационном содержании улично-дорожной сети, а балансодержатели получат соответствующие требования для их устранения.

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