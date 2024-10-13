У Рівному 14-річний хлопець тікав від патрульних на викраденому авто, відео

Хлопець, побачивши поліцейське авто, почав тікати, ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації.

У Рівному 14-річний підліток за кермом вкраденого Mitsubishi Pajero втікав від патрульних. Про це повідомили у поліції.

Як повідомляється, патрульні помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати.

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій не реагував на вимоги зупинитися, порушував правила дорожнього руху і створював небезпечні ситуації.

Зрештою, він в’їхав у дорожній знак, а потім вийшов з авто і почав тікати.

"Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його – він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися", – зазначили у поліції.

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