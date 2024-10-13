Практика судів
  1. В Україні

У Рівному 14-річний хлопець тікав від патрульних на викраденому авто, відео

15:51, 13 жовтня 2024
Хлопець, побачивши поліцейське авто, почав тікати, ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації.
У Рівному 14-річний хлопець тікав від патрульних на викраденому авто, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному 14-річний підліток за кермом вкраденого Mitsubishi Pajero втікав від патрульних. Про це повідомили у поліції.

Як повідомляється, патрульні помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати.

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій не реагував на вимоги зупинитися, порушував правила дорожнього руху і створював небезпечні ситуації.

Зрештою, він в’їхав у дорожній знак, а потім вийшов з авто і почав тікати. 

"Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його – він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися", – зазначили у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсійний фонд закупить програмне забезпечення для оцінки пенсійних прав та обчислення прогнозного розміру пенсії

Кабмін постановою доручив Пенсійному фонду провести закупівлю програмного забезпечення, аби прогнозувати розмір пенсійних виплат.

Верховна Рада прийняла правила виплат родинам зниклих безвісти військовослужбовців

Закон передбачає, що порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти, встановлюється Кабміном.

Хто претендує на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС – відомі прізвища

На посаду заступника керівника Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів є п’ять претендентів, два кандидати - представники НАЗК.

Верховний Суд пояснив порядок розкриття банківської таємниці на запит приватного виконавця

Встановлення судом відсутності підстав для розкриття банківської таємниці або повноважень у заявника вимагати її розкриття є підставою для ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заяви, а не відмови у відкритті провадження у справі.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду