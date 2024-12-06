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На Волині судили митника та залізничника за спробу переправлення військовозобов’язаного до Польщі

21:11, 6 грудня 2024
П’ять років за переправлення ухилянта – вирок митнику та залізничнику.
На Волині судили митника та залізничника за спробу переправлення військовозобов’язаного до Польщі
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Луцький міськрайонний суд засудив інспектора митного поста «Ягодин» та працівника залізничної станції до п’яти років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон України.

За даними Державного бюро розслідувань, місцевий мешканець звернувся до митника, щоб виїхати за кордон. Інспектор погодився допомогти, залучивши до справи монтера колії станції «Ягодин».

У визначений час вони доставили чоловіка до станції й посадили у вагон потяга «Київ-Варшава» після завершення прикордонного контролю пасажирів. Однак прикордонники виявили порушника, який не мав необхідних документів для виїзду за кордон.

Суд визнав обвинувачених винними за ч. 2 і ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Обидва отримали по п’ять років позбавлення волі.

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суд Польща ДБР

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