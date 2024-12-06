На Волыни судили таможенника и железнодорожника за попытку переправки военнообязанного в Польшу

Пять лет за переправку уклониста – приговор таможеннику и железнодорожнику.

Луцкий горрайонный суд приговорил инспектора таможенного поста «Ягодин» и работника железнодорожной станции к пяти годам лишения свободы за организацию незаконной переправки мужчины призывного возраста через государственную границу Украины.

По данным Государственного бюро расследований, местный житель обратился к таможеннику, чтобы выехать за границу. Инспектор согласился помочь, привлекая к делу монтера пути станции «Ягодин».

В определенное время они доставили мужчину до станции и посадили в вагон поезда «Киев-Варшава» после завершения пограничного контроля пассажиров. Однако пограничники обнаружили нарушителя, который не имел необходимых документов для выезда за границу.

Суд признал обвиняемых виновными по ч. 2 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (руководство незаконной переправкой лиц через государственную границу, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оба получили по пять лет лишения свободы.

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