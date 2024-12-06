Практика судів
  1. В Україні

Денис Шмигаль пояснив, як 20 тисяч гривень зарплати для бронювання реалізує принцип «воюй або працюй»

13:04, 6 грудня 2024
20 тисяч гривень зарплати для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй».
Денис Шмигаль пояснив, як 20 тисяч гривень зарплати для бронювання реалізує принцип «воюй або працюй»
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй». Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 грудня.

«Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому», - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання про регіональний дисбаланс у критеріях бронювання щодо заробітних плат.

Нагадаємо, що якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період. 

Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати. Якщо підприємство забронювало працівника, то контролює забезпечення рівня його зарплати не менше 20 тис. грн. Підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників — втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше шести місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України гроші бізнес зарплата уряд Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Мінекономіки мобілізація бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Cтроки для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років

Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Слідчий і прокурор можуть без санкції слідчого судді увійти до володіння особи для врятування потенційних речових доказів від прогнозованого знищення – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що слідчий, дізнавач, прокурор до ухвали слідчого судді можуть увійти до житла чи іншого володіння особи, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази, від прогнозованого знищення.

Надання свідком завідомо неправдивих свідчень суду – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо кваліфікації дій свідка як введення в оману суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області