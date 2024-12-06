Денис Шмигаль пояснив, як 20 тисяч гривень зарплати для бронювання реалізує принцип «воюй або працюй»

20 тисяч гривень зарплати для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй».

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй». Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 грудня.

«Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому», - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання про регіональний дисбаланс у критеріях бронювання щодо заробітних плат.

Нагадаємо, що якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період.

Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати. Якщо підприємство забронювало працівника, то контролює забезпечення рівня його зарплати не менше 20 тис. грн. Підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників — втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше шести місяців.

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