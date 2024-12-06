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Денис Шмыгаль объяснил, как 20 тысяч гривен зарплаты для бронирования реализует принцип «воюй или работай»

13:04, 6 декабря 2024
20 тысяч гривен зарплаты для бронирования от мобилизации являются реализацией принципа «воюй или работай».
Денис Шмыгаль объяснил, как 20 тысяч гривен зарплаты для бронирования реализует принцип «воюй или работай»
Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина
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Необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай». Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 6 декабря.

«Это действительно принцип "воюй или работай". Или компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому», - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о региональном дисбалансе в критериях бронирования по заработным платам.

Напомним, что если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при подаче списка на бронирование на портале Дія должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 тыс. грн. Таким образом, если предприятие хочет забронировать нового работника или продолжить действующее бронирование работника, ему будет достаточно установить уровень зарплаты выше 20 тыс. грн с даты бронирования без обязанности иметь более высокую зарплату в предыдущий период.

Это позволит бизнесу бронировать новопринятых работников сразу, если он отвечает требованиям уровня зарплаты. Если предприятие забронировало работника, то контролирует обеспечение уровня его зарплаты не менее 20 тыс. грн. Предприятия, которые декларативно подадут недостоверный уровень зарплаты работников – потеряют критичность и не смогут вернуть ее в течение как минимум шести месяцев.

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