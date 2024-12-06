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Украинские АЭС возобновляют работу после ударов России, но проблемы с энергоснабжением остаются

19:59, 6 декабря 2024
МАГАТЭ сообщает о возобновлении работы трех украинских АЭС после российских атак.
Украинские АЭС возобновляют работу после ударов России, но проблемы с энергоснабжением остаются
Фото: pravdatutnews.com
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Три действующие атомные электростанции Украины - Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская - значительно восстановили производство электроэнергии после резкого сокращения мощностей, вызванного недавними атаками России на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сейчас из девяти реакторов этих станций восемь работают, а один находится в режиме остановки. Большинство из них постепенно наращивали мощность после повреждений, нанесенных российскими ударами 28 ноября, которые серьезно повредили критически важную электрическую инфраструктуру для ядерной безопасности.

Однако часть внешних линий электропередачи, необходимых для обеспечения электроснабжения и передачи энергии, до сих пор остается отключенной. Гросси подчеркнул, что стабильное внешнее энергоснабжение является критически важным для безопасности ядерных объектов.

Несмотря на постоянные воздушные тревоги и военные угрозы, команды МАГАТЭ на украинских АЭС и на Чернобыльской площадке сообщают, что ядерная безопасность остается под контролем и защита этих объектов на должном уровне.

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энергетика МАГАТЭ АЭС свет

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