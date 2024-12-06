Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте рассчитывают на усиление ответственности за несанкционированный доступ к реестрам

12:33, 6 декабря 2024
Министр юстиции Ольга Стефанишина рассчитывает, что удастся обеспечить усиление ответственности за несанкционированный доступ к реестрам.
В Минюсте рассчитывают на усиление ответственности за несанкционированный доступ к реестрам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила, что нужно найти оптимальный баланс и ввести более эффективные меры ответственности за несанкционированный доступ к реестрам.

"Если читать непосредственно законопроект, с него нельзя увидеть какие-то риски, которые были публично прокоммуникованы. Но я надеюсь, что нам удастся найти нужный баланс и все-таки обеспечить усиление ответственности за доступ к реестрам", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что получает сотни обращений от граждан по поводу неправомерного вмешательства в реестры.

По словам Стефинишиной, несанкционированных доступов зафиксировано немало, что связано с ранее открытым рынком регистраторов.

Полномасштабная война и современные реалии нуждаются в усиленной ответственности и более серьезном подходе к защите данных, добавила министр юстиции.

Напомним, что Рада не поддержала во втором чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за «слив» данных из госреестров №10242.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Рада еще в январе приняла за основу этот законопроект.

Документом предлагалось наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет за несанкционированный перехват или копирование информации, обрабатываемой в компьютерах, автоматизированных системах, информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации.

В Нотариальной палате Украины призвали парламент не принимать этот проект. В частности, как указали в НПУ, реализация законопроекта 10242 приведет к коллапсу в сфере государственной регистрации, ведь обуславливает чрезвычайно большие риски квалификации действий нотариусов и государственных регистраторов как несанкционированные, то есть являющиеся уголовным преступлением, даже если они правомерно совершались для выполнения профессиональных обязанностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил новый порядок зарплат для членов наблюдательных советов госпредприятий – они будут зависеть от результатов финансово-хозяйственной деятельности

Для независимых членов наблюдательного совета их соответствие требованиям независимости не может быть основанием для увеличения размера их вознаграждения.

Предоставление свидетелем заведомо ложных показаний суду – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу квалификации действий свидетеля как введения в заблуждение суда.

На грабеж не распространяются изменения в отношении декриминализации мелкого хищения имущества – Верховный Суд

Мужчина положил в рюкзак товар из магазина на сумму 416 грн, но не рассчитавшись и не отреагировав на просьбу охранника остановиться и показать содержимое рюкзака, наспех вышел из магазина – ВС указал, что на грабеж не распространяются нормы закона о декриминализации мелких краж.

Следователь и прокурор могут без санкции следственного судьи войти во владение лица для спасения потенциальных вещественных доказательств от прогнозируемого уничтожения – Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного уголовного суда ВС заключила, что следователь, дознаватель, прокурор до определения следственного судьи могут войти в жилье или другое владение лица, в частности с целью спасения материальных объектов (имущества), которые могут иметь значение как вещественные доказательства, от прогнозируемого уничтожения.

Работодателей ждут штрафы за отказ отпустить работника на судебные заседания – что предусматривает законопроект о суде присяжных

Кроме того, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны будут по запросу ТУ ГСА предоставить необходимую информацию о работниках для составления списков кандидатов в присяжные.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області