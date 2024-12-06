В Минюсте рассчитывают на усиление ответственности за несанкционированный доступ к реестрам

Министр юстиции Ольга Стефанишина рассчитывает, что удастся обеспечить усиление ответственности за несанкционированный доступ к реестрам.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила, что нужно найти оптимальный баланс и ввести более эффективные меры ответственности за несанкционированный доступ к реестрам.

"Если читать непосредственно законопроект, с него нельзя увидеть какие-то риски, которые были публично прокоммуникованы. Но я надеюсь, что нам удастся найти нужный баланс и все-таки обеспечить усиление ответственности за доступ к реестрам", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что получает сотни обращений от граждан по поводу неправомерного вмешательства в реестры.

По словам Стефинишиной, несанкционированных доступов зафиксировано немало, что связано с ранее открытым рынком регистраторов.

Полномасштабная война и современные реалии нуждаются в усиленной ответственности и более серьезном подходе к защите данных, добавила министр юстиции.

Напомним, что Рада не поддержала во втором чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за «слив» данных из госреестров №10242.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Рада еще в январе приняла за основу этот законопроект.

Документом предлагалось наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет за несанкционированный перехват или копирование информации, обрабатываемой в компьютерах, автоматизированных системах, информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации.

В Нотариальной палате Украины призвали парламент не принимать этот проект. В частности, как указали в НПУ, реализация законопроекта 10242 приведет к коллапсу в сфере государственной регистрации, ведь обуславливает чрезвычайно большие риски квалификации действий нотариусов и государственных регистраторов как несанкционированные, то есть являющиеся уголовным преступлением, даже если они правомерно совершались для выполнения профессиональных обязанностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.