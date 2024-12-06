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У Мін’юсті розраховують на посилення відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів

12:33, 6 грудня 2024
Міністерка юстиції Ольга Стефанішина розраховує, що вдасться забезпечити посилення відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів.
У Мін’юсті розраховують на посилення відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів
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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина  під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила, що треба знайти оптимальний баланс та запровадити ефективніші заходи відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів.

"Якщо читати безпосередньо законопроєкт, з нього не можна побачити якихось таких ризиків, які були публічно прокомуніковані. Але я сподіваюся, що нам вдасться знайти потрібний баланс і все-таки забезпечити посилення відповідальності за доступ до реєстрів", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що отримує сотні звернень від громадян щодо неправомірного втручання в реєстри.

За словами Стефінішиної, несанкціонованих доступів зафіксовано чимало, що пов’язано з раніше відкритим ринком реєстраторів.

Повномасштабна війна та сучасні реалії потребують посиленої відповідальності й більш серйозного підходу до захисту даних, додала міністерка юстиції.

Нагадаємо, що Рада не підтримала у другому читанні законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за «злив» даних з держреєстрів №10242.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу цей законопроект ще у січні.

Документом пропонувалося карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

У Нотаріальній палаті України закликали парламент не приймати цей проект. Зокрема, як вказали у НПУ, реалізація законопроекту 10242 призведе до колапсу у сфері державної реєстрації, адже зумовлює надзвичайно великі ризики кваліфікації дій нотаріусів і державних реєстраторів як несанкціоновані, тобто такі, що є кримінальним злочином, навіть якщо вони правомірно вчинялись для виконання професійних обов’язків.

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мінюст

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