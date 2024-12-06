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Добор нотариусов проведут в 2025 году – Ольга Стефанишина сообщила, когда запланирован конкурс

12:39, 6 декабря 2024
Конкурс на добор нотариусов планируют провести во второй половине – в конце 2025 года.
Добор нотариусов проведут в 2025 году – Ольга Стефанишина сообщила, когда запланирован конкурс
Источник фото: Getty Images/Helmut Fohringer/APA/AFP
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Во второй половине 2025 года планируется провести конкурс на добор нотариусов и восстановить состоятельность нотариального сообщества Украины. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 6 декабря.

«Требует восстановления работа смежных с юстицией институтов. Я планирую во второй половине – в конце 2025 года провести конкурс на добор нотариусов и восстановить состоятельность нотариального сообщества Украины», – сказала она.

По словам Ольги Стефанишиной, будет также расширяться доступ к профессии частных исполнителей, чтобы максимально реализовать функцию исполнения судебных решений на всей территории Украины с учетом особенностей судопроизводства в условиях военного положения.

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас самое время, чтобы наладить взаимодействие Минюста с адвокатским сообществом. В частности, Ольга Стефанишина выразила надежду, что ассоциация адвокатов сможет провести съезд, на котором будут определены следующие приоритеты совместной деятельности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – приняты изменения.

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