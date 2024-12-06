Добір нотаріусів проведуть у 2025 році – Ольга Стефанішина повідомила, коли запланований конкурс

Конкурс на добір нотаріусів планують провести в другій половині – наприкінці 2025 року.

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У другій половині 2025 року планується провести конкурс на добір нотаріусів і відновити спроможність нотаріальної спільноти України. Про це повідомила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 грудня.

«Потребує відновлення робота суміжних з юстицією інституцій. Я планую в другій половині – наприкінці 2025 року провести конкурс на добір нотаріусів і відновити спроможність нотаріального співтовариства України», - сказала вона.

За словами Ольги Стефанішиної, також розширюватиметься доступ до професії приватних виконавців, щоб максимально реалізувати функцію виконання судових рішень на всій території України з урахуванням особливостей судочинства в умовах воєнного стану.

Крім того, вона наголосила, що зараз саме час, щоб налагодити взаємодію Мін'юсту з адвокатською спільнотою. Зокрема, Ольга Стефанішина висловила сподівання, що асоціація адвокатів зможе провести з'їзд, на якому буде визначено наступні пріоритети спільної діяльності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – прийнято зміни.

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