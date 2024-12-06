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Українські АЕС поновлюють роботу після ударів Росії, але проблеми з енергопостачанням залишаються

19:59, 6 грудня 2024
МАГАТЕ повідомляє про відновлення роботи трьох українських АЕС після російських атак.
Українські АЕС поновлюють роботу після ударів Росії, але проблеми з енергопостачанням залишаються
Фото: pravdatutnews.com
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Три діючі атомні електростанції України – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – значно відновили виробництво електроенергії після різкого скорочення потужностей, спричиненого нещодавніми атаками Росії на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Наразі з дев'яти реакторів цих станцій вісім працюють, а один перебуває в режимі зупинки. Більшість з них поступово нарощували потужність після пошкоджень, завданих російськими ударами 28 листопада, які серйозно пошкодили критично важливу електричну інфраструктуру для ядерної безпеки.

Проте частина зовнішніх ліній електропередачі, необхідних для забезпечення електропостачання та передачі енергії, досі залишається відключеною. Гроссі підкреслив, що стабільне зовнішнє енергопостачання є критично важливим для безпеки ядерних об'єктів.

Незважаючи на постійні повітряні тривоги та військові загрози, команди МАГАТЕ на українських АЕС і на Чорнобильському майданчику повідомляють, що ядерна безпека залишається під контролем і захист цих об'єктів на належному рівні.

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енергетика МАГАТЕ АЕС світло

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