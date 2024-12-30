Укрзалізниця запустила медичний поїзд з вагоном-реанімацією для евакуації поранених, фото

Загалом від початку повномасштабного вторгнення залізничниками переобладнано вже 78 вагонів для потреб медичної евакуації.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця сформувала ще один медичний поїзд для порятунку захисників та захисниць. У його складі 8 модернізованих вагонів, пристосованих для евакуації поранених.

Як йдеться у повідомленні УЗ, у складі цього поїзда є вагон-реанімація. Також вагони поїзда обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену допомогу.

В УЗ вказують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення залізничниками переобладнано вже 78 вагонів для потреб медичної евакуації, серед яких реанімаційні, стаціонарні та ін.

Джерело фото: УЗ

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