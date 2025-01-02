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Чоловікам 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом, для перетину кордону потрібно мати довідку командира чи керівника ТЦК

11:29, 2 січня 2025
Кабмін встановив, як здійснюється пропуск через кордон чоловіків 18-25 років, що проходили службу на контракті.
Чоловікам 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом, для перетину кордону потрібно мати довідку командира чи керівника ТЦК
Джерело фото: novyny.pro
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Уряд опублікував постанову №1536 від 31 грудня, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою №57.

Так, пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених абзацом 4 ч. 3 статті 23 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності:

  • довідки, виданої командиром військової частини (керівником ТЦК), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту;
  • військово-облікового документа.

Нагадаємо, що згаданий абзац 4 ч. 3 ст. 23 Закону про військову службу передбачає, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом, із числа громадян віком від 18 до 25 років, строк військової служби встановлюється один рік.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав Указ №895/2024 про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Відповідно до змін військовозобов’язані, які не досягли 25-річного віку та пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу, приймаються на службу у військовому резерві за їх згодою. З такими військовозобов’язаними укладається контракт.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України Державна прикордонна служба ТЦК

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Чоловікам 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом, для перетину кордону потрібно мати довідку командира чи керівника ТЦК

Кабмін встановив, як здійснюється пропуск через кордон чоловіків 18-25 років, що проходили службу на контракті.

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