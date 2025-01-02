В Великій Британії знайшли живою жінку, яка зникла понад 50 років тому

У Великій Британії знайшли живою жінку, яка у 1972 році зникла у місті Ковентрі. Шейла Фокс, якій зараз 68 років, зникла у віці 16 років, пише The Guardian.
У той час поліція Західного Мідленду повідомляла, що дівчина жила з батьками і могла мати стосунки з чоловіком. Правоохоронці не виключали, що вона могла переїхати з цього району.
Нещодавно поліція Вест-Мідлендса знову звернулася із закликом допомогти знайти Фокс, опублікувавши на своєму сайті і в соцмережах її фотографію, зроблену приблизно в момент зникнення.
За кілька годин після виходу цієї публікації представники громадськості надали правоохоронцям дані, які допомогли знайти жінку.
Напередодні співробітники поліції підтвердили, що Фокс жива і здорова. Вони сказали, що вона живе в іншій частині країни.
«Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Західного Мідленду», – зазначили в поліції.
Фото: West Midlands police
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