В Великій Британії знайшли живою жінку, яка зникла понад 50 років тому

У Британії завершили одне з найдовших розслідувань у країні.

Фото: policeprofessional.com

У Великій Британії знайшли живою жінку, яка у 1972 році зникла у місті Ковентрі. Шейла Фокс, якій зараз 68 років, зникла у віці 16 років, пише The Guardian.

У той час поліція Західного Мідленду повідомляла, що дівчина жила з батьками і могла мати стосунки з чоловіком. Правоохоронці не виключали, що вона могла переїхати з цього району.

Нещодавно поліція Вест-Мідлендса знову звернулася із закликом допомогти знайти Фокс, опублікувавши на своєму сайті і в соцмережах її фотографію, зроблену приблизно в момент зникнення.

За кілька годин після виходу цієї публікації представники громадськості надали правоохоронцям дані, які допомогли знайти жінку.

Напередодні співробітники поліції підтвердили, що Фокс жива і здорова. Вони сказали, що вона живе в іншій частині країни.

«Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Західного Мідленду», – зазначили в поліції.

Фото: West Midlands police

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