Жодного переговорного процесу не може бути, бо Росія не заплатила високу ціну за цю війну, — Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відкинув переговори з Росією, поки її не змусять заплатити за війну.

Фото: Reuters

В Офісі Президента відкинули можливість переговорів з РФ щодо миру, оскільки Росію ще не змусили заплатити достатньо високу ціну за розв’язання війни. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє BBC.

У публікації видання йдеться, що наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія. Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", – висловився Подоляк.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслював, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.

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