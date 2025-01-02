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Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россия не заплатила высокую цену за эту войну, — Михаил Подоляк

11:24, 2 января 2025
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отверг переговоры с Россией, пока ее не заставят заплатить за войну.
Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россия не заплатила высокую цену за эту войну, — Михаил Подоляк
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В Офисе Президента исключили возможность переговоров с РФ по миру, поскольку Россию еще не заставили заплатить достаточно высокую цену за развязывание войны. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает BBC.

В публикации издания говорится, что украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположении, что приезд избранного президентом США Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.

"Многие говорят о переговорах, но это иллюзия. Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", – высказался Подоляк.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркивал, что Украина готова начать переговоры по завершению войны с Россией, однако только на собственных условиях.

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