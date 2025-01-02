2024 год был самым сложным для энергосистемы с начала полномасштабной войны, — Герман Галущенко

В прошлом году враг приступил к обстрелам энергосистемы еще с марта.

Прошлый 2024 стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

«Это действительно был самый сложный год. Потому что если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне - ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024 году намного заранее, с марта месяца», - отметил глава Минэнерго.

По его словам, разрушения в результате ударов по энергетике были очень велики и в целом гораздо больше, чем в предыдущие годы. Изменился, в частности, характер ударов, сложность и оружие, используемое врагом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.