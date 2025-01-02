Telegram вводит новую систему верификации от организаций

Нововведение должно снизить количество мошенников и дезинформации.

Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое вводит новую систему верификации от организаций. Она будет работать вместе с уже существующей системой.

Теперь любой бот с официальной галочкой верификации может подать заявку и после проверки получить полномочия Верификатора.

Владельцы таких ботов смогут присваивать другим пользователям/каналам/ботам собственные значки верификации.

Новые значки верификации отличаются от официальной галочки и размещается перед именем профиля, а не в конце.

Отмечается, что нет централизированных условий по получению такой верификации, каждая организация вправе действовать на свое усмотрение.

Помимо значка, в описании профиля будет подробная о нем информация и источник его выдачи.

В администрации Telegram заявляют, что нововведение должно снизить количество мошенников и дезинформации.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал 15,3 млн каналов и групп за год.

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