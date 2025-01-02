Telegram запроваджує нову систему верифікації від організацій

Нововведення має знизити кількість шахраїв та дезінформації.

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Месенджер Telegram випустив оновлення, яке запроваджує нову систему верифікації від організацій. Вона працюватиме разом із уже існуючою системою.

Тепер будь-який бот з офіційною галочкою верифікації може подати заявку та після перевірки отримати повноваження Верифікатора.

Власники таких ботів зможуть надавати іншим користувачам/каналам/ботам власні значки верифікації.

Нові значки верифікації відрізняються від офіційної галочки та розміщуються перед ім'ям профілю, а не в кінці.

Зазначається, що немає централізованих умов для отримання такої верифікації, кожна організація має право діяти на власний розсуд.

Крім значка, в описі профілю буде детальна інформація про нього та джерело його видачі.

В адміністрації Telegram заявляють, що нововведення має знизити кількість шахраїв та дезінформації.

Раніше ми писали, що Telegram заблокував 15,3 млн каналів та груп за рік.

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