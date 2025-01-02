Володимир Зеленський підписав закон про авансовий платіж для виробників спирту та біоетанолу

Закон спрямований на вдосконалення податкового законодавства в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4014-IX (законопроект №12038-1) щодо змін до Податкового кодексу про особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу.

Цей закон спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації.

Закон запроваджує новий порядок визначення податкових зобов'язань для виробників спирту та біоетанолу, який передбачає гарантований авансовий платіж з урахуванням виробничої потужності обладнання.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», якими передбачили особливості обчислення акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу.

Також для виробників спирту етилового та біоетанолу визначили податкові зобов’язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку, під яким розуміється величина податкового зобов’язання з акцизного податку, розрахована виходячи з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.