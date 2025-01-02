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Володимир Зеленський підписав закон про авансовий платіж для виробників спирту та біоетанолу

10:53, 2 січня 2025
Закон спрямований на вдосконалення податкового законодавства в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу.
Володимир Зеленський підписав закон про авансовий платіж для виробників спирту та біоетанолу
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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4014-IX (законопроект №12038-1щодо змін до Податкового кодексу про особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу.

Цей закон спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації.

Закон запроваджує новий порядок визначення податкових зобов'язань для виробників спирту та біоетанолу, який передбачає гарантований авансовий платіж з урахуванням виробничої потужності обладнання. 

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», якими передбачили особливості обчислення акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу.

Також для виробників спирту етилового та біоетанолу визначили податкові зобов’язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку, під яким розуміється величина податкового зобов’язання з акцизного податку, розрахована виходячи з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.

Під гарантованим податковим зобов’язанням з акцизного податку розуміється величина податкового зобов’язання з акцизного податку, розрахована виходячи з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.

Під максимальною продуктивністю обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу розуміється максимальний обсяг спирту етилового, біоетанолу в літрах 100-відсоткового спирту етилового, який може бути вироблений за добу на обладнанні, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, біоетанолу.

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закон Володимир Зеленський

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