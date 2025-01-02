У Швейцарії заборонили носити паранджу в громадських місцях

Закривати обличчя дозволено з міркувань охорони здоров’я, безпеки, погодних умов.

У Швейцарії з 1 січня набула чинності заборона на носіння паранджі в громадських місцях. Про це повідомляє SwissInfo.

Відповідну норму закону прописали як «заборону закривати обличчя».

Так, Швейцарія приєдналась до п'яти інших європейських країн, включаючи сусідні Францію та Австрію, які запровадили таку заборону.

Порушників заборони можуть покарати штрафом до 1000 швейцарських франків (близько 1 143 доларів).

Заборона закривати обличчя стосується публічного простору, але не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи. Обличчя також можна закривати в місцях богослужіння та інших священних місцях. Крім того, закривати обличчя дозволено з міркувань охорони здоров’я, безпеки, погодних умов і місцевих швейцарських звичаїв. Це також дозволено під час мистецьких та розважальних виступів і в рекламних цілях.

У виняткових випадках може бути дозволено закривати обличчя в громадських місцях, якщо це необхідно для здійснення свободи вираження поглядів і зібрань, за умови, що відповідальний орган влади заздалегідь схвалив це, а громадський порядок і безпека не ставляться під загрозу.

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