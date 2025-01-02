Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій — що слід знати

Що робити у таких ситуаціях та як відновити виплати.

Деяким українцям можуть припинити виплати пенсії. Виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду, повідомили у ПФУ.

Підстави припинення виплат:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

непроходження фізичної ідентифікації;

проживання пенсіонера за кордоном;

відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонеру наданий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсіонер помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

інші передбачені законодавством випадки.

В ПФУ наголошують, що для поновлення виплати особа має особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Пенсіонер має для цього 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення.

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