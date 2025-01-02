Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій — що слід знати

Деяким українцям можуть припинити виплати пенсії. Виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду, повідомили у ПФУ.
Підстави припинення виплат:
В ПФУ наголошують, що для поновлення виплати особа має особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Пенсіонер має для цього 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення.
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