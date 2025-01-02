Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий — что нужно знать

Что делать в таких ситуациях и как возобновить выплаты.

Некоторым украинским могут прекратить выплаты пенсии. Выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда, сообщили в ПФУ.

Основания прекращения выплат:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи.

В ПФУ подчеркивают, что для возобновления выплаты лицо должно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность. У пенсионера есть для этого 10 дней после выяснения обстоятельств, которые привели к прекращению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.