В Швейцарии запретили носить паранджу в общественных местах

Закрывать лицо можно из соображений здравоохранения, безопасности, погодных условий.

В Швейцарии с 1 января вступил в силу запрет на ношение паранджи в общественных местах. Об этом сообщает SwissInfo.

Соответствующую норму закона прописали как «запрет закрывать лицо».

Так, Швейцария присоединилась к пяти другим европейским странам, включая соседние Францию ​​и Австрию, которые ввели такой запрет.

Нарушителей запрета могут наказать штрафом до 1000 швейцарских франков (около 1143 долларов).

Запрет закрывать лицо касается публичного пространства, но не распространяется на самолеты, дипломатические и консульские учреждения. Лицо можно закрывать в местах богослужения и других священных местах. Кроме того, закрывать лицо можно из соображений здравоохранения, безопасности, погодных условий и местных швейцарских обычаев. Это также разрешено в ходе художественных и развлекательных выступлений и в рекламных целях.

В исключительных случаях может быть разрешено закрывать лицо в общественных местах, если это необходимо для осуществления свободы выражения взглядов и собраний при условии, что ответственный орган власти заранее одобрил это, а общественный порядок и безопасность не ставятся под угрозу.

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