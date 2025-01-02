Владимир Зеленский подписал закон об авансовом платеже для производителей спирта и биоэтанола

Закон направлен на усовершенствование налогового законодательства в части обеспечения полноты уплаты акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4014-IX (законопроект №12038-1) об изменениях в Налоговом кодексе об особенностях налогообложения акцизным налогом спирта этилового и биоэтанола.

Этот закон направлен на усовершенствование налогового законодательства Украины в части обеспечения полноты уплаты акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола и имеет целью предотвратить применение теневых схем их реализации.

Закон вводит новый порядок определения налоговых обязательств для производителей спирта и биоэтанола, предусматривающего гарантированный авансовый платеж с учетом производственной мощности оборудования.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», которыми предусмотрены особенности вычисления акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола

Также для производителей этилового спирта и биоэтанола определили налоговые обязательства по акцизному налогу с учетом гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу, под которым понимается величина налогового обязательства по акцизному налогу, рассчитанная исходя из максимальной производительности оборудования для производства спирта этилового, биоэтанола.

Под гарантированным налоговым обязательством по акцизному налогу понимается величина налогового обязательства по акцизному налогу, рассчитанная исходя из максимальной производительности оборудования для производства этилового спирта, биоэтанола.

Под максимальной производительностью оборудования для производства этилового спирта, биоэтанола понимается максимальный объем спирта этилового, биоэтанола в литрах 100-процентного спирта этилового, который может быть произведен в сутки на оборудовании, что обеспечивает полный технологический цикл производства спирта этилового, биоэтанола.

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