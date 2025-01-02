Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Владимир Зеленский подписал закон об авансовом платеже для производителей спирта и биоэтанола

10:53, 2 января 2025
Закон направлен на усовершенствование налогового законодательства в части обеспечения полноты уплаты акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола.
Владимир Зеленский подписал закон об авансовом платеже для производителей спирта и биоэтанола
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4014-IX (законопроект №12038-1) об изменениях в Налоговом кодексе об особенностях налогообложения акцизным налогом спирта этилового и биоэтанола.

Этот закон направлен на усовершенствование налогового законодательства Украины в части обеспечения полноты уплаты акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола и имеет целью предотвратить применение теневых схем их реализации.

Закон вводит новый порядок определения налоговых обязательств для производителей спирта и биоэтанола, предусматривающего гарантированный авансовый платеж с учетом производственной мощности оборудования.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», которыми предусмотрены особенности вычисления акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола

Также для производителей этилового спирта и биоэтанола определили налоговые обязательства по акцизному налогу с учетом гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу, под которым понимается величина налогового обязательства по акцизному налогу, рассчитанная исходя из максимальной производительности оборудования для производства спирта этилового, биоэтанола. 

Под гарантированным налоговым обязательством по акцизному налогу понимается величина налогового обязательства по акцизному налогу, рассчитанная исходя из максимальной производительности оборудования для производства этилового спирта, биоэтанола.

Под максимальной производительностью оборудования для производства этилового спирта, биоэтанола понимается максимальный объем спирта этилового, биоэтанола в литрах 100-процентного спирта этилового, который может быть произведен в сутки на оборудовании, что обеспечивает полный технологический цикл производства спирта этилового, биоэтанола.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчинам 18-25 лет, проходившим военную службу по контракту, для пересечения границы нужно иметь справку командира или руководителя ТЦК

Кабмин установил, как осуществляется пропуск через границу мужчин 18-25 лет, проходивших службу на контракте.

Кабмин зарегистрировал законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Как отмечает министр юстиции Ольга Стефанишина, это необходимо в рамках выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Осужденный и его родственники смогут обращаться в Комиссию по жалобам на ненадлежащие условия содержания, которая получит широкие полномочия – вступил в силу закон

К мерам предотвращения содержания осужденных в ненадлежащих условиях отнесли возможность перевода в другое учреждение исполнения наказаний.

Представитель ТЦК взял взятку с военнообязанного и получил наказание с испытанием – что решил Верховный Суд

Складывается практика, по которой формальным «уклонистам» можно назначать только реальное лишение свободы, а обвиняемые во взяточничестве представители ТЦК могут получить наказание с испытанием.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова