2024 рік був найскладнішим для енергосистеми від початку повномасштабної війни, — Герман Галущенко

Минулого року ворог розпочав обстріли енергосистеми ще з березня.

Минулий 2024 рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Це дійсно був найскладніший рік. Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (росіяни, - ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році - набагато заздалегідь, з березня місяця», - зазначив очільник Міненерго.

За його словами, руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки. Змінився, зокрема, характер ударів, складність й зброя, яку використовує ворог.

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