В Великобритании нашли живой женщину, которая исчезла более 50 лет назад

В Британии завершили одно из самых длинных расследований в стране.

Фото: policeprofessional.com

В Великобритании обнаружили живую женщину, которая в 1972 году исчезла в городе Ковентри. Шейла Фокс, которой сейчас 68 лет, пропала в возрасте 16 лет, пишет The Guardian.

В то время полиция Западного Мидленда сообщала, что девушка жила с родителями и могла иметь отношения с мужчиной. Правоохранители не исключали, что она могла переехать из этого района.

Недавно полиция Вест-Мидлендса снова обратилась с призывом помочь найти Фокс, опубликовав на своем сайте и в соцсетях ее фотографию, сделанную примерно в момент исчезновения.

Через несколько часов после выхода этой публикации представители общественности предоставили правоохранителям данные, которые помогли найти женщину.

Накануне сотрудники полиции подтвердили, что Фокс жива и здорова. Они сказали, что женщина живет в другой части страны.

«Мы рады сообщить о завершении одного из самых продолжительных расследований исчезновения человека, проводимого полицией Западного Мидленда», – отметили в полиции.

Фото: West Midlands police

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