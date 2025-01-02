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Мужчинам 18-25 лет, проходившим военную службу по контракту, для пересечения границы нужно иметь справку командира или руководителя ТЦК

11:29, 2 января 2025
Кабмин установил, как осуществляется пропуск через границу мужчин 18-25 лет, проходивших службу на контракте.
Мужчинам 18-25 лет, проходившим военную службу по контракту, для пересечения границы нужно иметь справку командира или руководителя ТЦК
Источник фото: novyny.pro
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Правительство опубликовало постановление №1536 от 31 декабря, которым внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением №57.

Так, пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенном на условиях, предусмотренных абзацем 4 ч. 3 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе», которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия:

  • справки, выданной командиром воинской части (руководителем ТЦК), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны, по форме, утвержденной Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта;
  • военно-учетный документ.

Напомним, что упомянутый абзац 4 ч. 3 ст. 23 Закона о военной службе предусматривает, что во время действия военного положения для лиц (кроме лиц офицерского состава), принимаемых на военную службу по контракту, из числа граждан от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 31 декабря подписал Указ №895/2024 о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с изменениями военнообязанные, не достигшие 25-летнего возраста и прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу, принимаются на службу в военном резерве с их согласия. С такими военнообязанными заключается контракт.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Государственная пограничная служба ТЦК

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