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Трамп заявив, що теракт в Новому Орлеані підтверджує його похмуру оцінку злочинності в США

11:42, 2 січня 2025
Внаслідок наїзду вантажівки на натовп загинуло 15 людей, 35 отримали поранення.
Трамп заявив, що теракт в Новому Орлеані підтверджує його похмуру оцінку злочинності в США
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наїзд на натовп святкувальників Нового року у Новому Орлеані, став підтвердженням його похмурої оцінки злочинності в Америці. Про це повідомляє Politico.

«Коли я сказав, що злочинці, які приїжджають, набагато гірші за тих, що є в нашій країні, цю заяву постійно спростовували демократи і фальшиві новинні ЗМІ, але це виявилося правдою», — зазначив Трамп.

За його словами, його команда повністю підтримає Новий Орлеан, поки триває слідство і місто відновлюється після цього «акту чистого зла».

Нагадаємо, в Новому Орлеані вантажівка на швидкості в'їхала у натовп.

За останніми даними, загинуло 15 людей, 35 отримали поранення.

Додамо, що ФБР розслідує наїзд вантажівки на натовп людей в Новому Орлеані як теракт.

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теракт США

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