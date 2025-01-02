Трамп заявил, что теракт в Новом Орлеане подтверждает его мрачную оценку преступности в США

В результате наезда грузовика на толпу погибли 15 человек, 35 получили ранения.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что наезд на толпу празднователей Нового года в Новом Орлеане стал подтверждением его мрачной оценки преступности в Америке. Об этом сообщает Politico.

«Когда я сказал, что приезжающие преступники гораздо хуже тех, что есть в нашей стране, это заявление постоянно опровергали демократы и фальшивые новостные СМИ, но это оказалось правдой», — отметил Трамп.

По его словам, его команда полностью поддержит Новый Орлеан, пока идет следствие и город восстанавливается после этого «акта чистого зла».

Напомним, в Новом Орлеане грузовик на скорости въехал в толпу.

По последним данным, погибли 15 человек, 35 получили ранения.

Добавим, что ФБР расследует наезд грузовика на толпу людей в Новом Орлеане как теракт.

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