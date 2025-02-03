ЗСУ переходять на корпусну систему управління – Сирський

Українська армія посилюється дронами та готує нові резерви.

Фото: Facebook / Головнокомандувач ЗС України

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що військове командування розпочало реалізацію заходів з переходу на корпусну структуру управління військами.

За його словами, триває посилення підрозділів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем завдяки нарощенню використання дронів.

Крім того, у січні вдалося збільшити кількість підрозділів, які проходять відновлення боєздатності, і вже є плани щодо їхнього подальшого поповнення.

Щодо ситуації на фронті, Сирський зазначив, що обстановка залишається складною, проте Сили оборони продовжують ефективно стримувати ворога. Основні зусилля зосереджені на утриманні позицій, запобіганні просуванню противника, підготовці військовослужбовців та розширенні можливостей безпілотних систем.

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