Практика судов
  1. В Украине

ВСУ переходят на корпусную систему управления – Сырский

11:54, 3 февраля 2025
Украинская армия усиливается дронами и готовит новые резервы.
ВСУ переходят на корпусную систему управления – Сырский
Фото: Facebook / Главнокомандующий ВС Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что военное командование начало реализацию мероприятий по переходу на корпусную структуру управления войсками.

По его словам, продолжается усиление подразделений Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Сил беспилотных систем благодаря наращиванию использования дронов.

Кроме того, в январе удалось увеличить количество подразделений, которые проходят восстановление боеспособности, и уже есть планы по их дальнейшему пополнению.

Относительно ситуации на фронте, Сырский отметил, что обстановка остается сложной, однако Силы обороны продолжают эффективно сдерживать врага. Основные усилия сосредоточены на удержании позиций, предотвращении продвижения противника, подготовке военнослужащих и расширении возможностей беспилотных систем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ армия Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об изменении формулировки обвинения по делу экс-народного депутата, экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

Верховный Суд: Недоказанность одного статуса при доказанности другого не исключает возможности изменения в формулировке обвинения, признанного судом доказанным по сравнению с формулировкой в обвинительном акте, а вопрос, нарушает ли права обвиняемого лица изменение формулировки обвинения в приговоре, зависит от того, как это затрагивает право обвиняемого в защиту.

Федеральное агентство США USAID перезагрузке не подлежит – Илон Маск

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID участвовало в организации «сети цензуры», а также опубликовал данные о нарушении Агентством указа Дональда Трампа путем продления выплат неправительственным организациям.

Сколько выделили доноры на развитие возможностей Высшего антикоррупционного суда – документы

По программе развития организационной способности ВАКС по эффективному осуществлению судопроизводства на два года предусмотрено 1,4 млн долларов США – в компоненты входит мониторинг заседаний ВАКС антикоррупционной организацией.

ГСА просит помощи у европейских партнеров – хотят улучшить качество работы аппаратов судов и сделать суды более эффективными

Предыдущие круглые столы, конференции и коммуникационные стратегии, по мнению ГСА, были удачными.

В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області