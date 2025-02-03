ВСУ переходят на корпусную систему управления – Сырский

Украинская армия усиливается дронами и готовит новые резервы.

Фото: Facebook / Главнокомандующий ВС Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что военное командование начало реализацию мероприятий по переходу на корпусную структуру управления войсками.

По его словам, продолжается усиление подразделений Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Сил беспилотных систем благодаря наращиванию использования дронов.

Кроме того, в январе удалось увеличить количество подразделений, которые проходят восстановление боеспособности, и уже есть планы по их дальнейшему пополнению.

Относительно ситуации на фронте, Сырский отметил, что обстановка остается сложной, однако Силы обороны продолжают эффективно сдерживать врага. Основные усилия сосредоточены на удержании позиций, предотвращении продвижения противника, подготовке военнослужащих и расширении возможностей беспилотных систем.

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