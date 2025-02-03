В Одесі 19 памʼяток архітектури зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару 31 січня

Найближчим часом місію ЮНЕСКО очікують в Одесі.

Фото: Генадій Труханов

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У результаті ракетної атаки в п'ятницю, 31 січня, в Одесі пошкоджено 19 памʼяток архітектури. Про це повідомив мер Генадій Труханов.

За його словами, спеціалісти закінчили обстеження усіх пошкоджених памʼяток архітектури в історичному центрі міста.

«Усього 19 памʼяток архітектури отримали ушкодження різного ступеня» - проінформував міський голова.

Генадій Труханов зазначив, що в ЮНЕСКО уже відреагували.

«Чекаємо найближчим часом місію в Одесі», - вказав він.

Нагадаємо, що історичний центр Одеси занесли до Списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Фото: Генадій Труханов

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