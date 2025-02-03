В Одесі 19 памʼяток архітектури зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару 31 січня

У результаті ракетної атаки в п'ятницю, 31 січня, в Одесі пошкоджено 19 памʼяток архітектури. Про це повідомив мер Генадій Труханов.
За його словами, спеціалісти закінчили обстеження усіх пошкоджених памʼяток архітектури в історичному центрі міста.
«Усього 19 памʼяток архітектури отримали ушкодження різного ступеня» - проінформував міський голова.
Генадій Труханов зазначив, що в ЮНЕСКО уже відреагували.
«Чекаємо найближчим часом місію в Одесі», - вказав він.
Нагадаємо, що історичний центр Одеси занесли до Списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Фото: Генадій Труханов
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