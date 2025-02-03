В Одессе 19 памятников архитектуры получили повреждения в результате ракетного удара 31 января

В ближайшее время миссию ЮНЕСКО ждут в Одессе.

Фото: Геннадий Труханов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате ракетной атаки в пятницу, 31 января, в Одессе повреждены 19 памятников архитектуры. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

По его словам, специалисты закончили обследование всех поврежденных памятников архитектуры в историческом центре города.

«Всего 19 памятников архитектуры получили повреждения разной степени» - проинформировал городской голова.

Геннадий Труханов отметил, что в ЮНЕСКО уже отреагировали.

«Ждем в ближайшее время миссию в Одессе», - указал он.

Напомним, что исторический центр Одессы занесли в Список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Фото: Геннадий Труханов

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.