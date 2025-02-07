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На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за 8 тисяч доларів обіцяв посприяти в оформленні 3 групи інвалідності

07:00, 7 лютого 2025
Обвинувачений пообіцяв чоловіку, використовуючи знайомства у МСЕК, оформити документи, які підтверджують наявність 3 групи інвалідності.
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за 8 тисяч доларів обіцяв посприяти в оформленні 3 групи інвалідності
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На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за 8 тисяч доларів обіцяв вплинути на прийняття рішення членами МСЕК щодо встановлення 3 групи інвалідності. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, у травні минулого року 54-річний обвинувачений пообіцяв  тернополянину, використовуючи знайомства  у  медико-соціальній експертній комісії,   оформити  документи, які підтверджують наявність 3 групи інвалідності. Свою допомогу оцінив у 8 тисяч доларів.

Правоохоронці викрили зловмисника після отримання ним обумовленої суми.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2  КК України).

Стаття передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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прокуратура хабар МСЕК інвалідність

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