Суд у Франції підтримав вимогу активістів перейменувати історичний район Біарріца

Суд у Франції визнав назву району Ла-Негресс принизливою та зобов’язав її змінити.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Бордо задовольнив позов активістів щодо перейменування району Ла-Негресс у французькому місті Біарріц через його колоніальний контекст, повідомляє Al Jazeera.

Ініціатором звернення виступила асоціація Memoires et Partages, яка бореться зі спадщиною рабства. Активісти ще у 2020 році закликали мерію Біарріца змінити назви району та вулиці Рю де ла-Негресс, оскільки вони пов’язані з чорношкірою жінкою, ймовірно, колишньою рабинею, яка працювала в місті у XIX столітті.

На думку позивачів, назва асоціюється з «злочином проти людяності», оскільки мільйони африканців були депортовані для примусової праці на колоніальних плантаціях. Відмова мерії призвела до судового процесу, який у 2023 році спочатку програли, однак апеляційний суд став на їхній бік.

Суд зазначив, що незалежно від історичного походження назви, термін «Ла-Негресс» має принизливий характер щодо расового походження жінки, чию особу офіційно не встановлено.

Франція офіційно визнала работоргівлю та рабство злочином проти людства у 2001 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.